Qualcuno faccia uscire la next-gen, perché intanto i giocatori stanno polemizzando sull’icona dell’app Xbox

Il periodo che precede il lancio della nuova generazione è storicamente abbastanza tiepido: poco si muove, i giochi sono in un limbo a cavallo tra current gen e next-gen, e in un anno come il 2020 la cosa è ulteriormente accentuata – vista l’assenza di eventi in praesentia.

Così, nell’attesa dei debutti delle novità più importanti, sembra che a intrattenere la community dei videogiocatori siano le cose più… strane. In queste ore, ad esempio, è stata lanciata la rinnovata applicazione Xbox per smartphone, che consentirà anche di giocare da remoto su iPhone. Tuttavia, alcuni appassionati hanno notato che l’icona di questa applicazione presenta una sfumatura di verde diversa da quelle delle altre icone della serie Xbox. Una scelta probabilmente stilistica, ma che per alcuni è un dettaglio curioso e niente di più – ma per altri è oggetto di polemiche.

Le icone delle app Xbox

Su Reddit qualcuno si domanda «perché, Xbox? Perché?», facendo notare che l’icona di Xbox e quella di Game Pass, affiancate, sono disarmoniche. Un altro utente, segnalano i colleghi di PureXbox, scrive che «chiunque abbia progettato le icone per l’app Xbox e per quella Game Pass deve essere arrestato per non averle realizzate con lo stesso tono di verde di Xbox.»

Whoever designed the app icons for @xbox and @XboxGamePass needs to be arrested for not making these the same shade of Xbox green pic.twitter.com/0hnWsLBdIs — Alex (@rikku_dude5) October 20, 2020

Effettivamente le precedenti icone si erano mantenute su una tonalità di verde coerente: rimane da capire se saranno a loro volta aggiornate in futuro, per uniformarsi a quella Xbox, o se quest’ultima rimarrà un’eccezione.

Eh, sì, alla fine ne stiamo parlando e ragionando anche noi.

Qualcuno faccia arrivare questa next-gen il prima possibile.