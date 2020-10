La nuova app Xbox permette di giocare in streaming su iPhone (ma non è ancora xCloud)

Microsoft ha lanciato una nuova app Xbox per iOS e Android, con alcune novità sostanziali relative non soltanto all’aspetto.

L’app era stata preannunciata nelle scorse settimane alla presentazione della dashboard di Xbox Series X|S.

L’applicazione punta a mantenere una coerenza estetica e funzionale con la dashboard, sbloccando ad esempio la condivisione rapida degli screenshot e dei video realizzati tramite console e PC sui social.

It's official. The new Xbox App is ready for download.

You can tell it's official because we are tweeting about it: https://t.co/cB1BUaWvVv pic.twitter.com/JoFAUvDJVp

— Xbox (@Xbox) October 19, 2020