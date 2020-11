I giocatori della Roma sfoggiano le loro… Xbox Series X!

Sappiamo che molti professionisti del pallone si divertono con i videogiochi, nel loro tempo libero: alcuni lo rendono noto sui social e, qualche mese fa – in pieno lockdown primaverile – ricorderete i calciatori del Napoli invitare i tifosi a giocare online con loro, per divertirsi non potendo uscire e per invogliarli così a rispettare la quarantena.

Xbox sa evidentemente bene dell’amore dei calciatori per i videogiochi, considerando che ha deciso di far arrivare ad alcuni di loro degli esemplari di Xbox Series X, la sua attesa piattaforma di prossima generazione. Abbiamo notato, ad esempio, il difensore della Roma Juan Jesus mettere in mostra la sua console ringraziando la casa di Redmond su un post sui social.

Stessa cosa per il talentuoso centrocampista Nicolò Zaniolo, sempre in forza alla squadra capitolina, che in questo caso ha esibito una confezione speciale della console next-gen, con tanto di personalizzazioni.

Continua ad allungarsi, quindi, la lista dei VIP partecipi del lancio della next-gen, dopo che nei giorni scorsi avevamo assistito anche ai contributi di Snoop Dogg, sempre a tema Xbox, e a quello di Travis Scott.

Vedremo se anche altri calciatori del nostro campionato si tufferanno nella next-gen, e con quale piattaforma decideranno di farlo.