Giocatore di Skyrim sconfigge un nemico in un modo inaspettato (ed esilarante)

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, visto che a molti anni dall’uscita i giocatori continuano a portare testimonianze di ogni genere, spesso davvero esilaranti.

Il titolo Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti una fucina di idee, sebbene talvolta bug e stranezze colpiscono nel segno.

Se già i combattimenti contro i draghi di Skyrim portano ad alcuni momenti esilaranti che non è possibile trovare in altri giochi di questo tipo, si è ora andati ancora oltre.

Come riportato anche da Game Rant, il combat system al rallentatore del gioco ha messo in mostra a un combattimento estremamente divertente contro uno dei primi nemici che incontreremo sul nostro cammino.

L’utente di Reddit Comfortable-Heron391 ha pubblicato un video sul subreddit di Skyrim intitolato ‘Back to where you came fiend’, ossia ‘Torna da dove sei venuto, demonio‘.

Il filmato mostra un giocatore a Bleak Falls Barrow, intendo a combattere contro il Draugr Overlord di una missione iniziale con Jarl di Whiterun.

Il Draugr, che emerge dall’oltretomba per attaccare il giocatore, viene ovviamente sconfitto con facilità: grazie a una ripresa al rallentatore del combattimento, lo vediamo però finire catapultato dritto nella tomba da cui è venuto, morto per una seconda volta.

Questo nemico è la prima vera sfida che i giocatori affrontano sul proprio cammino, sebbene il modo esilarante in cui è stato eliminato in questa circostanza ha del sorprendente.

Restando in tema di sorprese, un giocatore ha infatti ben pensato di fondere l’ultimo capitolo del franchise di TES con il secondo episodio della saga western di Rockstar, ossia Red Dead Redemption 2.

Ma non solo: c’è anche chi ha deciso di trasformare le case di Skyrim in una maniera mai vista prima, rendendole letteralmente di formaggio.

Infine, un altro fan si è diverto ad aggiungere al gioco Bethesda il sistema dei messaggi di Elden Ring, donando al tutto un tocco di soulslike.