Gigabyte si fa sfuggire una GeForce RTX 3080 Ti da 20 GB

Le nuove schede grafiche NVIDIA RTX 30 sono praticamente introvabili, ma molto presto dovrebbero vedere l’arrivo di ulteriori membri della loro famiglia. A svelarlo è il sito specializzato VideoCardz, che ha appreso da un leak di Gigabyte che sono in arrivo non solo una RTX 3060 da 12 GB, ma anche una titanica RTX 3080 Ti da 20 GB.

In merito a quest’ultima, destinata a diventare uno degli oggetti del desiderio dei PC gamer, parliamo di una GPU che avrà gli stessi core della RTX 3090, ma che monterà il doppio della capacità di memoria della “sorellina minore” RTX 3080. La Founders Edition, secondo quanto appreso da VideoCardz, dovrebbe avere un prezzo di circa $999, mentre le varianti (come quella di Gigabyte, appunto) dovrebbero avere un prezzo sensibilmente più alto.

L’uscita era originariamente pianificata per gennaio, ma con l’andamento della commercializzazione delle GPU nel 2020 i piani sono stati cambiati in corsa ed è plausibile che non arrivi prima del capodanno cinese – atteso per il nostro 12 febbraio 2021. La 3080 Ti completerebbe una linea high-end pensata per i giocatori più ambiziosi, che conta già anche su una RTX 3090 da 24 GB.

Rimaniamo ora in attesa di capire quando ci saranno più dettagli ufficiali su questa nuova GPU – anche per farci un’idea di quando effettivamente i consumatori potrebbero riuscire a metterci le mani, considerando che le precedenti sono ancora introvabili anche a causa dei bagarini che ci si sono avventati sopra per tentare di rivenderle a prezzo maggiorato.