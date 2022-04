Ghostwire Tokyo per PS5 a ameno di 50 euro su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il videogioco Ghostwire: Tokyo per PS5 a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

In Ghostwire: Tokyo vi troverete a esplorare una Tokyo stravolta da esperienza soprannaturali, dove gli abitanti sono spariti e dovrete vedervela con tanti nemici grazie a poteri e abilità spettrali potenziabili.

Tramite complessi e intricati gesti delle mani, Akito, il protagonista, può lanciare incantesimi elementali, difendersi dagli attacchi dei demoni e ovviare a situazioni decisamente più complicate. Nella fattispecie, il protagonista potrà usare le cosiddette tessiture del vento, dell’acqua e del fuoco, di potenza crescente e in grado di sfruttare alcune delle debolezze degli yokai.

Ghostwire Tokyo si prende dei rischi controllati, lasciando inalterate certe strutture ormai immediatamente riconoscibili e declinando la progressione e i sistemi di gioco secondo una visione ben precisa, che omaggia il folklore del Giappone e si apre al contempo a grandi riflessioni sul senso ultimo dell’esistenza umana.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Ghostwire Tokyo non è di certo un titolo strutturalmente al passo coi tempi, ma le sue grandissime particolarità, il suo essere così unico in un settore dominato dai cloni e il modo in cui tocca temi di enorme importanza, non devono essere sottovalutati dai giocatori».

Solitamente il videogioco Ghostwire: Tokyo viene venduto a 70€

