Ghostwire Tokyo occuperà pochissimo spazio: i requisiti

Tango Gameworks e Bethesda Softwork stanno per tornare con un nuovo thriller dalle tinte horror per PS5 e PC: Ghostwire Tokyo.

Il gioco, dagli autori dei fortunati The Evil Within, arriverà sul mercato il prossimo 25 marzo ed è stato recentemente approfondito per la prima volta in uno showcase dedicato sul canale Youtube ufficiale di PlayStation.

Dopo essere stato posticipato mesi fa Ghostwire Tokyo è tornato dunque a mostrarsi, donandoci la possibilità di uno sguardo più attento al progetto, che ci vedrà intenti a padroneggiare arti magiche spettrali per fronteggiare le minacce di una Tokyo infestata e colpita da strane sparizioni.

Già qualche giorno dopo l’evento online dedicato sono state rese note le caratteristiche minime e raccomandate per poter giocare al meglio il nuovo titolo di Tango Gameworks su PC.

Il dato che colpisce è sicuramente l’esiguo spazio di archiviazione richiesto, che per un gioco open-map come si prospetta essere Ghostwire Tokyo è davvero poco.

Lo spazio su disco necessario è infatti di soli 20GB, ed è una piacevole sorpresa soprattutto se messa in comparazione con i requisiti di memoria che hanno al giorno d’oggi la maggior parte dei giochi del genere, sia su console che su PC.

Qui di seguito vi riportiamo requisiti minimi richiesti e consigliati.

Requisiti minimi:

Sistema operativo : Windows 10 a 64-Bit (versione 1909 o superiore)

: Windows 10 a 64-Bit (versione 1909 o superiore) Processore : Intel Core i7 4770K @ 3.5GHZ o AMD RYZEN 5 2600

: Intel Core i7 4770K @ 3.5GHZ o AMD RYZEN 5 2600 Memoria : 12GB di RAM

: 12GB di RAM Scheda video : NVIDIA GTX 1060 o AMD RX 5500 XT (VRAM 6GB o superiore)

: NVIDIA GTX 1060 o AMD RX 5500 XT (VRAM 6GB o superiore) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di archiviazione: 20 GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo : Windows 10 a 64-Bit (versione 1909 o superiore)

: Windows 10 a 64-Bit (versione 1909 o superiore) Processore : Intel Core i7 @ 3.4GHZ o AMD RYZEN 5 2600

: Intel Core i7 @ 3.4GHZ o AMD RYZEN 5 2600 Memoria : 16GB di RAM

: 16GB di RAM Scheda video : NVIDIA GTX 1080 o AMD RX 5600 XT (VRAM 6GB o superiore)

: NVIDIA GTX 1080 o AMD RX 5600 XT (VRAM 6GB o superiore) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di archiviazione: 20 GB

Se volete consultare le caratteristiche raccomandate personalmente, potete dare un’occhiata alla pagina di Steam.

Infine, se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di consultare la nostra anteprima, qui sulle pagine di SpazioGames.