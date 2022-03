Ghostwire Tokyo, disponibile il prequel, ora (ed è gratis)

Ghostwire Tokyo, l’attesa esclusiva PS5 pubblicata da Bethesda e realizzata da Tango Gameworks, è ormai in dirittura d’arrivo.

Il nuovo videogioco degli autori di The Evil Within è particolarmente atteso dai possessori di console PlayStation, trattandosi di un titolo next-gen.

Ghostwire Tokyo sarà infatti disponibile su PS5 come esclusiva temporanea, in attesa che il gioco esca poi anche su PC nel corso dei prossimi mesi.

I dubbi che aleggiavano attorno al gioco sono stati in parte fugati, come vi abbiamo del resto spiegato nella nostra anteprima sul campo di poche settimane fa. Ora, però, gli sviluppatori hanno deciso di fare un gradito omaggio gratis a tutti i giocatori.

Come riportato anche da IGN US, Ghostwire Tokyo – Prelude è stato rilasciato su PlayStation 4 e PlayStation 5, gratis, per tutti.

Si tratta più in particolare di una visual novel prequel che si concentra su uno dei personaggi principali del gioco, KK, sei mesi prima degli eventi dell’avventura principale.

KK è la voce nella testa del protagonista Akito in Ghostwire, ma in Prelude ha le sembianze di un normale detective umano che indaga su una serie di leggende urbane che prendono vita.

Annunciato su PlayStation Blog, Prelude è stato progettato per dare ai giocatori un assaggio del mondo di Ghostwire prima della data di uscita del gioco, prevista per il il 25 marzo. Poco sotto, il trailer di lancio.

Tanto Prelude quanto Ghostwire sono entrambi ambientati in una città di Tokyo realmente particolare, dove le creature soprannaturali della mitologia giapponese hanno deciso di farsi strada nel mondo reale.

In un’intervista rilasciata alcuni mesi fa, gli sviluppatori avevano ribadito come i grilletti del pad DualSense ricopriranno un ruolo centrale nel gameplay.

Del resto, lo stesso Shinji Mikami aveva assicurato il gioco sta venendo sviluppato con tutta la calma necessaria, scongiurando l’uscita di un titolo incompleto.