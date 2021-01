Ghost of Tsushima, i fan finanziano la ricostruzione di un altare

I fan di Ghost of Tsushima hanno aiutato a completare un crowdfunding da oltre $260.000 per ricostruire un altare sull’isola giapponese di Tsushima, distrutto di recente da un tifone.

La raccolta fondi è stata lanciata da Yuichi Hirayama, sacerdote dell’Altare Watatsumi su Tsushima, a novembre ed è stata conclusa con successo domenica.

Dopo che la voce si è sparsa tra gli appassionati di gaming, l’iniziativa è andata a buon fine con un +540% rispetto al traguardo da $47.500 impostato in origine.

Oltre 2.000 persone hanno partecipato alla raccolta fondi e tanti tra questi sono appassionati dell’esclusiva PS4 firmata Sucker Punch, come spiegato dal sacerdote.

«Abbiamo ricevuto un grande supporto dai giocatori di Ghost of Tsushima, ambientato a Tsushima, e sento che questo sia avvenuto sotto la guida di Dio», ha spiegato Hirayama.

L’Altare Watatsumi è posizionato nel centro di Tsushima ed è dedicato alle divinità Hikohohodemino Mikoto e Toyotamabime.

Non si tratta del primo collegamento tra il gioco e la location su cui è basato, dopo la collaborazione stretta tra il team di sviluppo e l’ente del turismo locale.

In virtù di questa collaborazione, anche se questo altare non è ritratto nella spettacolare ambientazione, tanti dei landmark che invece vi hanno trovato spazio vengono evidenziati sul sito ufficiale di Tsushima.

I lavori per la riparazione dell’altare saranno avviati ad aprile e verranno completati entro il mese di agosto; tutti i finanziatori per cifre superiori ai $94 avranno i loro nomi incisi su una pietra celebrativa nei pressi dell’altare.

Ghost of Tsushima ha recentemente fornito un upgrade per gli utenti PS5, che ne ha raddoppiato il frame rate sulla console next-gen, per cui la sua corsa è tutt’altro che finita.