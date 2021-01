Ghost of Tsushima su PS5 è uno spettacolo, secondo Digital Foundry

Uno degli aspetti più chiacchierati di PlayStation 5 è sicuramente la sua retrocompatibilità con i giochi PS4, che consente agli appassionati di portare con sé l’intera libreria di titoli di vecchia generazione, senza abbandonarli al loro destino sulla vecchia console.

Sappiamo che ci sono alcuni titoli che hanno ricevuto patch apposite per migliorare le loro performance su PS5, mentre altri no: gli esperti di Digital Foundry hanno così messo alla prova nientemeno che Ghost of Tsushima, uno dei giochi più importanti dell’ultimo anno su PlayStation 4, per vedere come si comporta sulla nuova piattaforma.

I risultati sono molto positivi: se su PS4 Pro il titolo di Sucker Punch girava a 30 fps molto solidi, su PS5 passa senza incertezze ai 60 fps stabili, rendendo l’esperienza di gioco molto più scorrevole e godibile. Potete vedere il gioco in azione direttamente nel video incorporato in questo articolo.

Se, insomma, non avete ancora giocato a Ghost of Tsushima potete semplicemente scaricarlo su PS5 (o inserire il disco di gioco, se avete la console standard) per approfittare delle performance migliorate sulla nuova macchina Sony – anche perché ben presto non troverete più PS4 Pro.

Uscito lo scorso luglio, il gioco è un action adventure open world che vi mette nei panni di Jin Sakai, un samurai decaduto che deve misurarsi con il suo onore, nel tentativo di respingere l’assalto dei mongoli dall’isola di Tsushima. Per conoscere meglio il gioco vi raccomandiamo la nostra video recensione.

Se siete in cerca di ulteriori dettagli su come girino i giochi in retrocompatibilità su PS5, trovate qui la nostra video analisi.