Altro che rivalità: Ghost of Tsushima è tra i giochi preferiti degli autori di The Last of Us – Parte II

Sappiamo che, tra le cose che hanno animato il 2020 videoludico, c’è stata anche tutta la diatriba relativa a The Last of Us – Parte II, tra coloro che hanno amato il titolo di Naughty Dog e chi invece no. In mezzo a queste due legittime posizioni c’è quella di coloro che invece hanno deciso di odiarlo a tutti i costi, al punto da organizzare non meglio precisate crociate per assicurarsi che non portasse a casa dei premi come gioco dell’anno, laddove fosse aperto il voto degli utenti. Questo ha generato un curioso fenomeno per cui Ghost of Tsushima, assolutamente incolpevole su tutti i fronti, è finito in mezzo al dibattito come “antagonista” di The Last of Us – Parte II, demolito dagli amanti del gioco Naughty Dog che accusavano gli altri di votarlo solo per non screditare il viaggio di Ellie.

Al di là di fondamentalismi che non ci interessa discutere, un dato invece curioso è che, con sorpresa di nessuno, in realtà non esiste nessun dualismo tra Ghost of Tsushima e The Last of Us – Parte II. Non solo non esiste perché sia Sucker Punch che Naughty Dog sono sotto l’egida di Sony Interactive Entertainment o perché Hermen Hulst li ha assurti a suoi giochi dell’anno, ma anche perché proprio l’avventura del Fantasma di Tsushima è tra i giochi preferiti di Naughty Dog in questo 2020.

Ghost of Tsushima

Il team californiano ha infatti pubblicato una lista dei videogiochi preferiti di alcuni dei suoi esponenti, svelando che sono numerosi – tra cui il co-director di The Last of Us – Parte II, Kurt Margenau – ad avere amato soprattutto il gioco Sucker Punch. Quest’ultimo racconta:

Balzare a Tsushima e liberare gli accampamenti mongoli è stato quel gameplay terapeutico di cui avevo bisogno nel 2020. Il mondo è bellissimo, ci sono tantissime cose da scoprire, il combattimento è fluido e sorprendentemente profondo, posso sentire che sto portando a compimento qualcosa quando la mappa intera passa da rosso a bianco. Sucker Punch ha realizzato la fantasia samurai.

Il direttore e co-presidente Neil Druckmann ha invece scelto Fall Guys: Ultimate Knockout, definito «la giusta combinazione tra caos, umorismo e cameratismo (quando gioco con i miei amici). È stato il gioco perfetto da giocare in tardo orario come sollievo dallo stress, quando stavamo finendo The Last of Us – Parte II. Ed è anche uno dei miei Platini (sì, sto flexando un po’)!».

Di seguito, ecco i giochi preferiti degli sviluppatori di The Last of Us – Parte II:

Erick Pangilinan, art director: Astro’s Playroom

Waylon Brinck, direttore dello sviluppo: Astro’s Playroom

Jeremy Yates, direttore per le animazioni: Demon’s Souls

Neil Druckmann, director: Fall Guys: Ultimate Knockout

Vinita Agarwal, director: Fall Guys: Ultimate Knockout

Ashley Swidowski, character art director: Final Fantasy VII Remake

Richard Cambier, director: For the King

Christian Gyrling, vice presidente: Ghost of Tsushima

Kurt Marganeu, co-game director: Ghost of Tsushima

Patrick Gross, direttore QA: Ghost of Tsushima

Arne Meyer, direttore per la comunicazione: Griftlands

Anthony Newman, co-game director: No Man’s Sky

Evan Wells, co-presidente: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Rob Krekel, audio director: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

