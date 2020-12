Gli sviluppatori eleggono i migliori giochi del 2020

Mentre, come di consueto alla fine dell’anno (e, ancora meglio, alla fine di una generazione) sono in tanti a esprimersi con i loro titoli preferiti, Sony ha deciso di chiederlo direttamente ai suoi sviluppatori – e non solo a loro: quali sono, allora, i giochi migliori del 2020 secondo gli autori di videogiochi?

A ricevere citazioni sono stati tantissimi, da quelli che avevano più alte probabilità di entrare in classifica a quelli che invece sono delle perle più di nicchia e che alcuni potrebbero essersi persi. Su PlayStation Blog, apprendiamo così quali sono state le scelte di diversi membri dell’industria, che vi riferiamo di seguito: trovate in grassetto i nomi dei giochi scelti dallo sviluppatore indicato.

Ghost of Tsushima

Ryan Payton, direttore di Marvel’s Iron Man VR: Call of Duty: Warzone

Jason Connell, creative e art director di Ghost of Tsushima: Demon’s Souls

Ned Waterhouse, designer di Sackboy: Una Grande Avventura: Demon’s Souls

Henri Markus, game designer di Returnal: Demon’s Souls

Louis Studdert, produttore di Crash Bandicoot 4: Doom Eternal

Hideaki Itsuno, direttore di Devil May Cry 5: Fall Guys

Naoki Hamaguchi, direttore di Final Fantasy VII Remake: Fall Guys

Keith Lee, CEO di Counterplay, autori di Godfall: Ghost of Tsushima

Masayoshi Yokoyama, designer e sceneggiatore di Yakuza: Like a Dragon: Ghost of Tsushima

Fumihiko Yasuka, produttore di NiOh 2 – Ghost of Tsushima

Rafel Grassetti, art director di God of War – Ghost of Tsushima

Kevin Zuhn, creative director di Bugsnax – Ikenfell

Shaun Escayg, creative director di Marvel’s Avengers – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Anthony Newman, co-director di The Last of Us – Parte II – No Man’s Sky

Derek Yu, Spelunky 2 – Resident Evil 3

Gavin Moore, creative director di SIE, Demon’s Souls – The Last of Us – Parte II

Cyrille Imbert, produttore esecutivo di Streets of Rage 4 – The Last of Us – Parte II

Angie Smets, director di Guerrilla Games – The Last of Us – Parte II

Stuart Whyte, co-studio head di Sony London Studio – The Last of Us – Parte II

Jason Chuang, senior product marketing manager di Genshin Impact – The Last of Us – Parte II

Brian Horton, creative director di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – The Last of Us – Parte II

Anthony Pepper, senior designer di Fall Guys – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Peter Fabiano, produttore di Resident Evil 3 – Persona 5 e Streets of Rage 4

Benoit Richer, co-game director di Assassins’ Creed Valhalla – Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima

The Last of Us - Parte II

A chiudere l’elenco c’è anche Hermen Hulst, a capo di PlayStation Studios, che sceglie sia Ghost of Tsushima che The Last of Us – Parte II – giocando legittimamente in casa – e commenta:

È da pazzi chiedermi di scegliere un solo gioco fra i due. Quindi non lo farò. A proposito: sono rimasto molto colpito dal lavoro svolto da Sucker Punch e Naughty Dog per far girare entrambi i titoli così bene su PS5.

A questo indirizzo potete leggere, direttamente in italiano, anche tutti i commenti relativi alle scelte di ciascuno, dove viene spiegato il perché della propria preferenza.

Vi ricordiamo che anche noi della redazione e voi lettori di SpazioGames abbiamo nominato i nostri giochi dell’anno: in caso vi foste persi i risultati dei voti che avete espresso, trovate qui tutti i risultati degli SpazioGames Awards 2020!