Ghost of Tsushima è arrivato alla fine: Sucker Punch non lo aggiornerà più

Ghost of Tsushima è stato un grande successo per PlayStation, la celebrazione di un open world dal sapore nipponico come non si era mai visto.

Un titolo che ha attraversato entrambe le ultime generazion di Sony, con una Director’s Cut (la trovate su Amazon) che è sbarcata anche su PlayStation 5.

Con oltre otto milioni di copie vendute, Ghost of Tsushima ha rappresentato un grandissimo risultato per il lavoro di Sucker Punch.

Numeri che, lo ricorderete, hanno fatto discutere molto per via dell’accostamento a Days Gone. Un’altra esclusiva PlayStation che non ha avuto la stessa fortuna.

A quasi due anni dall’uscita, datata 17 luglio 2020, cosa ne sarà di Ghost of Tsushima dopo i primi aggiornamenti e contenuti aggiuntivi?

Sucker Punch ne ha parlato recentemente e, come riporta Destructoid, sembra proprio che i lavori siano ufficialmente finiti sull’open world.

In occasione della pubblicazione dell’aggiornamento 2.18, la cui patch note potete trovare per intero a questo indirizzo, il team di sviluppo ha anche reso note le intenzioni future.

Alla fine della lunghissima lista di cambiamenti, Sucker Punch ha chiuso con una dichiarazione:

«Anche se non stiamo lavorando attivamente ad una patch addizionale al momento, continueremo a monitorare i feedback della community e dei subreddit, e i messaggi mandati all’account ufficiale Twitter, per ogni bug ad alta priorità o problema che possa sorgere.»

Contestualmente, il team di sviluppo ha ringraziato tutta la community di Ghost of Tsushima per il supporto, con una certa sorpresa rispetto al fatto che i giocatori siano così tanto attivi dopo tutto questo tempo.

Un aiuto è arrivato senz’altro da Legends, il contenuto multiplayer che, nel tempo, è diventato uno standalone e si è rinnovato da cima a fondo.

Che sia il momento di lavorare ad un eventuale Ghost of Tsushima 2? Per ora non ci sono ovviamente informazioni, ma solo indizi che portano ad una release PS5.

Nel frattempo siamo in attesa del film ufficiale, la cui produzione non è ancora iniziata ma per cui ci sono già grandi aspettative.