Ghost of Tsushima è inarrestabile, vola ad 8 milioni di copie vendute

Ghost of Tsushima è indubbiamente una delle esclusive più caratteristiche dell’ecosistema PlayStation, e una delle più amate degli ultimi tempi.

Tra l’esordio su PlayStation 4, e il ritorno su PlayStation 5, il titolo di Sucker Punch ha conquistato veramente tantissimi giocatori.

Ma non solo, perché Ghost of Tsushima è riuscito anche a vincere molti premi importanti scalzando anche nomi più blasonati a livello universale.

Un successo tale da aver portato alla decisione di creare anche un film ispirato al gioco, di cui il regista ha parlato recentemente invitando tutti alla fiducia.

Un successo del genere non si ferma solo al gradimento, ovviamente, ma è contraddistinto anche da un volume di vendite degno di nota.

Che Ghost of Tsushima sia piaciuto moltissimo ce ne siamo accorti quasi subito, ma ora abbiamo una nuova unità per capire il successo di Sucker Punch.

L’action ambientato nel Giappone feudale ha infatti venduto più di 8 milioni di copie, come riportano i colleghi di Game Informer.

La notizia è arrivata tramite un tweet del profilo ufficiale, dal quale è direttamente Sucker Punch ad annunciare l’importante traguardo, ringraziando i giocatori.

We're thrilled and amazed that #GhostOfTsushima has officially sold more than 8 million copies!

Thank you so much to everyone who has played since launch! We are so incredibly appreciative and grateful for the support! pic.twitter.com/AQfyqviBlK

