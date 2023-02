Genshin Impact 3.5 regala tante Primogens gratis, ma solo per poco

Genshin Impact è un gioco davvero molto amato, ma a quanto pare ora i giocatori possono mettere mano a tante Primogens gratis, ma per periodo di tempo limitato.

Il titolo che si è ispirato anche a The Legend of Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon) ha spesso fatto parlare di sé per i motivi giusti, inclusi regali da parte dello sviluppatore.

Già a fine gennaio HoYoverse aveva graziato l’utenza con un bel po’ di Primogens da accumulare senza muovere un dito, sebbene ora è il momento del bis.

Come riportato anche da Siliconera, è arrivato il momento per i giocatori di Genshin Impact di riscattare tre codici davvero niente male.

Oggi, 17 febbraio 2023, è il giorno del Programma Speciale di Genshin Impact 3.5, il che significa nuovi codici Primogems per tutti, nessuno escluso.

I tre codici possono essere riscattati nel gioco solo per un giorno, offrendo una serie di oggetti bonus per aiutare gli eroi nelle loro avventure a Teyvat.

Ecco l’elenco completo dei nuovi codici Genshin Impact del programma speciale 3.5:

SB8UJ9H7NH8V: 100 Primogems, 50,000 Mora

KARU3RG6NY65: 100 Primogems, 10 Mystic Enhancement Ores

5SRC28YNNYP9: 100 Primogems, 5 Hero’s Wits

Chi utilizza un PC può riscattare questi nuovi codici sul sito ufficiale del gioco. Se si utilizza una console o un dispositivo mobile, è possibile accedere al gioco per inserirli: dovrete andare su Impostazioni, selezionare il vostro account e poi scegliere l’opzione ‘Riscatta Codice’.

Restando in tema, nei giorni scorsi il team HoYoverse ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle accuse mosse al doppiatore inglese di Tighnari, Elliot Gindi.

Ma non solo: se state muovendo i vostri primi passi all’interno dell’universo di Genshin Impact, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate.

Infine, Genshin Impact 3.5 potrebbe mettere in scena un gradito ritorno per tutti i fan, mentre il più recente update 3.4 ha aggiornato in maniera molto importante il gioco: ecco tutti i dettagli del caso.