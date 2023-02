Genshin Impact, cercasi «soluzione urgente» dopo gravi accuse

Genshin Impact è un gioco davvero molto amato, ma a quanto pare ora gli sviluppatori hanno un problema piuttosto grave da risolvere e riguarda un presunto caso di abusi.

Il titolo che si è ispirato anche a The Legend of Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon) ha spesso fatto parlare di sé per i motivi giusti, sebbene ora ci sia una brutta gatta da pelare.

Mente HoYoverse offre spesso la possibilità di accumulare valuta virtuale con un piccolo sforzo, ora purtroppo lo sviluppatore è impegnato in tutt’altro.

Come riportato anche da DualShockers, il team ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle accuse mosse al doppiatore inglese di Tighnari, Elliot Gindi.

Le accuse riguardano molteplici casi di abusi sessuali, transfobia e molestie emotive. Chat e screen sono stati raccolti in un documento Google di 21 pagine che è stato pubblicato su Twitter da due dei moderatori di Gindi, FretCore e phiotan.

Il documento contiene dichiarazioni e prove delle vittime che si sono fatte avanti per denunciare il comportamento inappropriato, molte delle quali minorenni al momento del contatto con Gindi.

Il doppiatore è accusato di aver inviato contenuti sessuali, di aver chiesto foto o video spinti ai fan, di aver adescato sessualmente dei minori e di aver tenuto un comportamento disumanizzante nei confronti dei fan trans/non-binari.

Ma non solo: Gindi è anche accusato di trasmettere in streaming in biancheria intima, dove si esponeva al suo pubblico, composto principalmente da minori. L’attore, tramite un Twitlonger, si è scusato, confermando però il suo comportamento e le accuse contro di lui ma negando altre accuse di natura sessuale, incluse quelle di transfobia.

In una dichiarazione rilasciata a Games Radar, HoYoverse ha dichiarato: «Siamo profondamente dispiaciuti per il danno che è stato arrecato ai nostri fan, ai giocatori, alla comunità e a chiunque ne sia stato colpito. Sia i nostri team interni che i partner esterni, compreso il nostro studio di doppiaggio, stanno lavorando insieme per trovare una soluzione urgente. Vi terremo aggiornati sui progressi».

La notizia è stata diffusa anche verso la community di Genshin Impact, la quale si è stretta attorno alle vittime denunciando le azioni di Gindi.

