Genshin Impact 3.2 è già in arrivo: svelati ufficialmente i nuovi eroi giocabili

L’aggiornamento 3.1 di Genshin Impact sarà ufficialmente disponibile solo a partire da domani, ma HoYoverse ha già deciso di anticipare i tempi e svelare in anteprima quali saranno le novità che attenderanno i fan nella versione 3.2 del fortunato free-to-play.

Gli sviluppatori hanno infatti svelato sui loro canali social ufficiali quali saranno le prossime eroine giocabili di Genshin Impact (trovate tanti prodotti a tema su Amazon), in arrivo naturalmente solo in una patch successiva all’aggiornamento che sarà già disponibile da domani.

Dopo averci dunque mostrato tutte le novità della versione 3.1 con un trailer dedicato, anticipandoci anche che saranno regalate tante Primogems gratuite, HoYoverse ha ufficialmente svelato i prossimi personaggi evocabili nell’edizione 3.2.

L’annuncio servirà certamente ai fan per studiare le proprie mosse e capire se conservare le Primogems per le evocazioni in attesa delle prossime eroine: gli sviluppatori hanno infatti confermato che i nuovi personaggi giocabili saranno Nahida e Layla.

Nahida in particolar modo era uno dei personaggi più attesi della nuova edizione di Genshin Impact: si tratta infatti del primo Archon appartenente all’elemento Dendro, diventato finalmente giocabile a partire dalla versione 3.0.

Layla invece appartiene all’elemento Cryo ed è conosciuta come la «Fantastical Evening Star»: per il momento non sono state svelate armi e abilità di queste nuove eroine, ma gli sviluppatori hanno condiviso sui social i primi artwork ufficiali, che vi riproporremo di seguito.

◆ Nahida

◆ Physic of Purity

◆ Lesser Lord Kusanali

◆ Dendro

◆ Sapientia Oromasdis#GenshinImpact #Nahida pic.twitter.com/ZmRvfCQKcu — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 26, 2022

Naturalmente non sappiamo neanche quando sarà ufficialmente disponibile la versione 3.2, ma ricordiamo che il prossimo aggiornamento di Genshin Impact sarà disponibile già a partire da domani 28 settembre.

Non appena arriveranno ulteriori novità e dettagli sulla prossima patch del popolare free-to-play, vi terremo prontamente informati direttamente sulle nostre pagine: per il momento, potete iniziare a tenere da parte le vostre sudatissime Primogems.

Nel frattempo, ricordiamo che gli autori hanno già annunciato una sorprendente serie anime di Genshin Impact: sarà «un progetto a lungo termine» realizzata in collaborazione con lo studio Ufotable.