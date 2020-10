Gears Pop!, il gioco mobile di Microsoft chiude dopo soli due anni

Gears Pop! chiuderà i battenti a breve, dopo poco meno di due anni dal lancio.

Lo spin-off mobile della serie Gears of War, basato sui popolari Funko, ci lascerà già il 26 aprile 2021, come comunicato da un avviso all’ingresso nel gioco.

Il messaggio lanciato dagli sviluppatori all’avvio del gioco ringrazia gli utenti per aver giocato finora ma non fornisce grosse spiegazioni per la chiusura.

«Insieme abbiamo affrontato infinite ondate dell’Orda e sopraffatto nemici nei campi di battaglia competitivi, ma tristemente Gears Pop! chiuderà il 26 aprile 2021», si legge nella breve dichiarazione.

«Fino ad allora, faremo tornare alcuni dei nostri eventi più popolari, aumentando le ricompense delle taglie e alzando i drop rate per le Legendary Pin».

Gli acquisti in-app sono stati immediatamente disabilitati, per cui i giocatori non potranno più spendere sul titolo.

Il gioco pareva aver avuto un buon lancio nel 2019, raggiungendo con una certa rapidità il milione di download.

Se siete curiosi di sapere com’è ma non volete avviarlo, invece, potete consultare la nostra recensione di Gears Pop!.