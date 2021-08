Gearbox, studio di Borderlands: spunta il gameplay di un gioco cancellato

Nell’industria videoludica capita con una certa regolarità che alcuni prodotti in fase di sviluppo vadano incontro a un destino infausto, e Gearbox ne sa qualcosa.

La software house dietro la saga di Borderlands, Brothers in Arms e il prossimo Wonderlands, ha infatti lavorato a un progetto cancellato relativo alla serie Duke Nukem, della quale ha ottenuto i diritti nel 2010.

Il team capitanato da Randy Pitchford riesce sempre a far parlare di sé, l’ultima volta per una bizzarra vicenda relativa alle eccessive richieste giunte dalla stampa per ottenere le key dei giochi.

Per quanto riguarda il già citato Wonderlands, l’occasione per mostrarsi è stata quella del Summer Game Fest e il periodo di lancio è fissato al 2022.

Il progetto in questione, chiamato Duke Nukem Begins, è iniziato nel 2008 con una certa segretezza, e la cancellazione è avvenuta prima che il pubblico venisse a sapere della sua esistenza.

La notizia arriva da Gregor Punchatz, designer in forze presso Janimation nel periodo in cui il titolo era ancora nei piani di Gearbox (via DSOG).

Fu proprio la software house a commissionare al team una versione animata utile a rappresentare l’aspetto che la nuova avventura del Duca avrebbe avuto.

Le intenzioni erano quelle di raccontare le origini del personaggio, affidandosi ancora una volta all’immancabile ambientazione metropolitana e ai toni ironici che da sempre contraddistinguono la serie.

Punchatz ha ammesso di essere rattristato dalla cancellazione del progetto, e ha voluto condividere il trailer al quale ha lavorato per «mostrare ai fan quanto sarebbe stato fantastico».

Potete dare un’occhiata al filmato realizzato dal designer e dal team di Janimation nel player sottostante:

Per tutti i fan della saga si tratta di un contenuto da non perdere, arricchito da alcune sezioni di gameplay che ricordano quanto visto in Time To Kill, episodio lanciato su PS1.

Dopo aver detto addio al titolo, Gearbox si è concentrata su molti altri progetti, e ultimamente ha dato il suo ironico contributo (ancora una volta grazie a Randy Pitchford) anche in occasione dell’E3 2021.

Per quanto riguarda Borderlands, sappiamo che il film è tuttora in lavorazione, ed è finalmente arrivata la foto che tutti gli appassionati stavano aspettando.

Ma l’acquisizione da parte di Embracer Group, costata 1.3 miliardi di dollari, ha rischiato di sfumare: un altro grande colosso dell’industria era interessato all’affare.