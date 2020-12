The Last of Us – Parte II è il gioco dell’anno 2020 ai The Game Awards!

È senza ombra di dubbio il momento più atteso dei The Game Awards: stiamo parlando di quello in cui viene nominato il gioco dell’anno, che deve raccogliere l’eredità di Sekiro: Shadows Die Twice, che fu il prescelto del 2019. Quest’anno, a laurearsi come il miglior gioco del 2020 è stato The Last of Us – Part II, votato dalla critica specializzata (90% del voto finale) e dal pubblico (10% del voto finale).

Il titolo di Naughty Dog ha arraffato praticamente qualsiasi categoria in cui era stato nominato, all’infuori di Miglior colonna sonora (andata a FFVII Remake) e di Miglior direzione artistica (andato a Ghost of Tsushima). Tra i premi portati a casa, sette in totale, segnaliamo:

Miglior gioco

Miglior regia

Miglior Narrativa

Miglior audio design

Miglior interpretazione (Abby)

Miglior action/adventure

Migliore innovazione per l’accessibilità

In questa notizia su SpazioGames trovate l’elenco aggiornato di tutti i vincitori, a questo link il recap completo.