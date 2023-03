GameStop USA cancella i preordini della Collector’s Edition di Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi del mese di marzo, sebbene è ora il turno di una notizia che non farà troppo felici i giocatori americani che avevano prenotato la Collector’s Edition da GameStop.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è infatti uno dei giochi più ambiti del mese, tanto che l’hype è davvero alle stesse.

Del resto, il remake di RE4 sarà molto fedele al gioco uscito originariamente su console GameCube ma con un gran numero di novità, come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima.

Ora, in attesa del nuovo Capcom Showcase in cui verranno svelate ulteriori novità, sembra proprio che la nota catena statunitense di vendita al dettaglio abbia riservato una brutta sorpresa ai suoi clienti.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, i preordini della Collector’s Edition di Resident Evil 4 Remake sono stati cancellati da GameStop USA, secondo quanto riportato da più parti.

Sembra che ci sia un po’ di confusione su quali preorder siano di fatto stati cancellati, con alcuni giocatori che sostengono che il problema potrebbe riguardare solo gli ordini relativi ai negozi.

Secondo quanto riportato inizialmente dall’utente Twitter Wario64, GameStop avrebbe emesso una nota interna ai dipendenti, chiedendo loro di annullare tutti i preordini in negozio delle Collector’s Edition perché non arriveranno scorte nei punti vendita.

If you pre-ordered Resident Evil 4 Collector's Edition IN-STORE at GameStop – they just issued a memo stating the CE won't arrive in stores and will not be fulfilled/arriving.

Does not mention anything about online orders, so I assume online orders are not affected pic.twitter.com/KUMg4pVdh7

— Wario64 (@Wario64) March 7, 2023