Resident Evil 4 Remake: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo mesi di rumor e anticipazioni, Capcom ha finalmente annunciato ufficialmente l’atteso remake di Resident Evil 4, titolo che ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo dei survival horror con il suo debutto su Nintendo Gamecube e susseguenti versioni per le console più disparate.

«Questa è una reimmaginazione di Resident Evil 4, che preserva le caratteristiche che avete amato del gioco e rende più moderne alcune cose» hanno spiegato gli autori. I ganados, nemici iconici di RE4, sono stati del tutto ridisegnati, sebbene a tornare è l’ormai classica inquadratura dietro la spalla di Leon.

«Resident Evil 4 mantiene l’essenza del gioco originale, introducendo allo stesso tempo un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica vivida e dettagliata», spiega lo sviluppatore.

La descrizione ufficiale del nuovo gioco recita (via PS Blog):

Questa volta il gioco sarà sviluppato con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, cercando allo stesso tempo di mantenere l’essenza del titolo originale. Per i fan della serie sarà un po’ come tornare a casa, ma con qualche tocco di modernità. Per raggiungere questo obiettivo stiamo rielaborando la trama del gioco, senza però stravolgerne l’essenza, aggiornando anche la veste grafica e i controlli secondo i dettami moderni.

Resident Evil 4 Remake sarà lanciato il 24 marzo 2023 per Windows PC, Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

