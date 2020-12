GameStop assaltati in USA per nuove disponibilità di PS5 e Xbox Series X, in tempi di pandemia

Quando vengono rese disponibili nuove unità di PlayStation 5 e Xbox Series X online, i giocatori si mettono pazientemente in fila digitale presso i loro store preferiti nel tentativo di acquistarne una. Purtroppo, però, a causa dell’opera dei bagarini e della domanda estremamente più alta dell’offerta questa normale procedura sta diventando un’impresa, complice anche il fatto che non sia possibili acquistare le console presso gli store fisici, vista la pandemia da COVID-19 che stiamo vivendo.

Cosa succede, allora, quando ci sono nuove disponibilità proprio presso i negozi tradizionali? Qualcosa di simile e probabilmente di più pericoloso. Come raccolto in alcune testimonianze da Jason Schreier di Bloomberg, infatti, in queste ore in USA c’è stata una nuova infornata di PS5 e Xbox Series X che sono state recapitate presso la catena GameStop e che sono state messe in vendita solo di persona – probabilmente anche per aggirare i bagarini.

PlayStation 5 in redazione

Tuttavia, i dipendenti hanno segnalato al giornalista di aver avuto un preavviso di un’ora sola rispetto ai consumatori, con il risultato che nei negozi ci sono state delle resse e degli assembramenti che non sarebbe stato possibile controllare – perché era impossibile organizzarsi per tempo –, con una condizione che ha finito con il mettere a rischio la salute dei dipendenti, sottolinea Schreier, oltre a quella dei giocatori interessati all’acquisto.

Se, insomma, le vendite online purtroppo rischiano di finire preda dei bagarini, le nuove disponibilità presso i punti vendita fisici rischiano di trasformarsi in corse all’acquisto che in tempi di pandemia non possiamo sicuramente permetterci. La speranza è che quanto prima ci siano scorte a sufficienza per tutti, per fare in modo che entrambi i “pericoli” si estinguano.

Xbox Series X in redazione

PlayStation 5 è disponibile sul mercato europeo dal 19 novembre scorso a 499€ per la standard e 399€ per la digital (senza lettore Blu-Ray). Xbox Series X è disponibile dal 10 novembre in tutto il mondo a 499€ di listino, affiancata dalla meno potente e solo digitale Xbox Series S a 299€.