Games With Gold, annunciati i giochi gratis per Xbox di maggio

Microsoft ha svelato i nuovi Games With Gold di maggio per Xbox One e Xbox Series X|S.

I titoli saranno riscattabili gratuitamente a partire dal prossimo 1 maggio per le console di Microsoft, a patto di essere abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Le nuove scelte seguono l’insoddisfazione dei fan per gli ultimi mesi di Games With Gold, con gli ingressi che non hanno soddisfatto i palati di molti giocatori Xbox.

La lista dei giochi “gratis” per gli abbonati include:

Armello (1-31 maggio)

(1-31 maggio) Dungeons 3 (16 maggio – 15 giugno)

(16 maggio – 15 giugno) LEGO Batman (1-15 maggio)

(1-15 maggio) Tropico 4 (15-31 maggio)

Armello, Dungeons 3, Lego Batman, and Tropico 4 are coming to Games with Gold in May! Availability details here: https://t.co/zKXbMot9ck — Xbox Wire (@XboxWire) April 26, 2021

Armello è un gioco da tavolo che prende vita, dal carattere cupo e fiabesco, ricco di rocambolesche avventure che uniscono l’estrema tattica dei giochi di carte, la profonda strategia dei giochi da tavolo ed elementi RPG.

Dungeons 3 viene descritto come «il più grande, il più bello e il più cattivo simulatore di dungeon mai visto, caratterizzato da una modalità Overworld strategica in tempo reale completamente rivista».

LEGO Batman: Il Videogioco è «una comica ed entusiasmante avventura», prima di un’acclamata trilogia firmata TT Games.

Tropico 4 è infine il terzultimo capitolo della serie manageriale tropicale di Haemimont Games, con LEGO Batman uno dei due nativi Xbox 360.

La lista dei quattro giochi prevede uno sblocco totale di 4.000 punti Gamerscore, ad un valore teorico di $79,96 ai prezzi di mercato attuali.

Mentre aspettiamo il lancio dei titoli gratuiti di Games With Gold per maggio, fino al 30 aprile resta la possibilità di riscattare gli ultimi due di aprile.

Giornata di aggiornamenti in casa Microsoft, dopo che è stato svelato il primo gioco incluso nell’abbonamento a Xbox Game Pass di maggio proprio stamattina.

Si tratta della prima infornata di titoli seguita alla rimozione del paywall dell’abbonamento a Xbox Live Gold per i free-to-play.