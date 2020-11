Games With Gold: i giochi gratis di dicembre (anche su Xbox Series X)

Microsoft ha annunciato la lineup di giochi gratis per gli abbonati a Xbox Live Gold, incluso in Xbox Game Pass Ultimate, di Games With Gold.

L’annuncio anticipa così di un giorno quello atteso per domani pomeriggio di PlayStation Plus che, contrariamente alla casa di Xbox, ha già integrato i primi titoli next-gen.

The Raven Remastered and Saints Row: Gat out of Hell kick off December's Games with Gold for Xbox One and Xbox Series X|S. Details here: https://t.co/TaUxzKgb4m — Xbox Wire (@XboxWire) November 24, 2020

Le quattro scelte sono sparse tra Xbox One e Xbox 360, e sono tutte giocabili su Xbox Series X|S dal primo download.

The Raven Remastered – 1-31 dicembre

– 1-31 dicembre Bleed 2 – 16 dicembre-15 gennaio

– 16 dicembre-15 gennaio Saints Row Gat Out of Hell – 1-15 dicembre

– 1-15 dicembre Stacking – 16 dicembre-16 gennaio

Potete vedere i quattro giochi in azione nel trailer di Games With Gold in basso:

Le scelte di Microsoft per dicembre hanno un valore complessivo di $74,96 e possono totalizzare fino a 3200 punti Gamerscore.

Avete ancora una settimana per riscattare i titoli gratuiti inclusi nella libreria di Games With Gold per il mese di novembre.