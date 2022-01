Games With Gold, disponibili ora i due nuovi giochi gratis di gennaio (e c’è anche un grande classico)

Il 2022 è entrato da giusto due settimane e con esso è tornata anche Xbox, che ha reso disponibile i nuovi giochi gratis di Games With Gold.

A inizio gennaio erano già stati proposti i primi due giochi disponibili ad essere scaricati in maniera completamente gratuita per tutti i possessori di abbonamento a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Nel mese corrente Microsoft aveva già annunciato che sarebbero usciti dei titoli gratuiti vintage, e tra questi sono stati già resi disponibili Radiant Silvergun e NeuroVoider, rispettivamente un classico shoot’em up e uno sparatutto RPG futuristico.

Da adesso è invece possibile scaricare gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo, gli altri due giochi disponibili per la seconda metà di gennaio per Games With Gold.

Il primo è Aground, un gioco Xbox One, per quanto riguarda il secondo si tratta invece di Space Invaders Infinity Gene, titolo Xbox 360.

Quest’ultimo ovviamente essendo un titolo per Xbox 360 può essere giocato su next-gen grazie alla retrocompatibilità.

Aground è un gioco di ruolo di mining e crafting in cui è presente un obiettivo da raggiungere in modo da fornire un motivo per continuare a costruire. Con l’andare avanti del gioco il personaggio si potenzierà, troverà nuovi NPC, sbloccherà nuove tecnologie e anche la magia.

Space Invaders invece è lo storico titolo che ha influenzato l’industria per generazioni, il videogioco arcade per eccellenza che questa volta però viene ripresentato sotto una nuova veste. L’inizio del gioco si presenta in maniera classica ma man mano che si va avanti l’esperienza cambia e si evolve. Vengono pian piano sbloccati nuovi livelli che in totale sono ben 143.

Di seguito trovate i link alle pagine ufficiali per scaricare entrambi i titoli, ovviamente a patto che abbiate un abbonamento a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate:

Aground (dal 16 gennaio al 15 febbraio)

(dal 16 gennaio al 15 febbraio) Space Invaders Infinity Gene (dal 16 geannaio al 31)

Se invece siete fan delle console Sony potete dare un’occhiata ai giochi gratuiti di PlayStation Plus che del mese di gennaio.