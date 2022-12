Games With Gold, disponibile ora l’ultimo gioco gratis Xbox del 2022

Anche Xbox si prepara a salutare ufficialmente il 2022 con un ultimo regalo per i propri fan: da questo momento è infatti disponibile il secondo gioco gratis di Games With Gold per il mese di dicembre.

Si tratta dunque dell’ultimo regalo disponibile per quest’anno, in attesa dei prossimi omaggi riscattabili a partire dal prossimo anno: ricordiamo che questi titoli sono scaricabili soltanto dagli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon).

Dopo aver già scoperto Colt Canyon, che resterà ancora disponibile fino al 31 dicembre 2022, i giocatori potranno scaricare da questo momento anche Bladed Fury, un intrigante action ambientato nell’Antica Cina.

Il titolo potrà essere giocato liberamente su Xbox One e sulle console next-gen Xbox Series X|S, senza alcun costo aggiuntivo: se siete iscritti ad uno dei relativi servizi in abbonamento, Games With Gold vi offrirà la possibilità di scaricarlo gratis, senza dover pagare i 19,99€ solitamente richiesti.

Potete aggiungerlo al vostro catalogo direttamente accedendo allo store dalla vostra console o, in alternativa, effettuando il login al seguente indirizzo e facendo clic sul pulsante «Ottieni».

Se avrete eseguito correttamente la procedura, presto potrete godervi Bladed Fury totalmente gratis su Xbox, grazie alla nuova iniziativa di Games With Gold che conclude ufficialmente le proposte del 2022.

Ricordiamo che potete riscattare l’ultimo gioco gratis dell’anno fino al 15 gennaio 2023: a questo punto, non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le proposte per l’anno nuovo. Vi terremo aggiornati sulle nostre pagine, come di consueto, non appena riusciremo a scoprire ulteriori novità sulle inedite promozioni gratuite di casa Xbox.

Nel frattempo, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alle nuovissime Offerte di Fine Anno: troverete numerosi sconti anche sulle produzioni più recenti, tra le quali non possiamo non citare Elden Ring.

Restando invece in tema di proposte gratuite, da questo momento potete approfittare di un weekend gratuito su Assassin’s Creed Valhalla e Call of Duty Modern Warfare 2, valido su tutte le piattaforme. Incluse, naturalmente, anche le console Xbox.