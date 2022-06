GTA IV sta per tornare su PS5 e Xbox Series X|S? Spunta l’indiscrezione

Uno dei capitoli più amati di Grand Theft Auto potrebbe fare ben presto il suo ritorno, stando alle ultime voci di corridoio trapelate in rete: stiamo naturalmente parlando di GTA IV, l’apprezzata avventura di Niko Bellic rilasciata nell’ormai lontano 2008.

Stando a quanto trapelato da un insider, il quarto capitolo della serie seguirebbe l’esempio di GTA Trilogy (che potete acquistare a meno di 30 euro su Amazon) e sarebbe rilasciato in bundle insieme ad altri due giochi.

L’indiscrezione arriva tramite un report di Xfire, che purtroppo non è voluto entrare particolarmente nel dettaglio sul ritorno di Niko Bellic, ma evidenziando che si tratterebbe di un’edizione remaster.

Sarebbe però stato confermato che un piano per rilanciare GTA IV effettivamente esisterebbe, ma senza che sia attualmente disponibile ancora alcuna data ufficiale.

GTA IV tornerà?

Il report sottolinea infatti che un remaster di GTA IV è in programmazione e che «prima o poi» sarà realizzato, ma che quando accadrà sarà disponibile insieme ad altri due titoli della serie non specificati.

Sfortunatamente, al momento le informazioni su un presunto rilancio dell’avventura di Niko Bellic si fermano qui: gli altri due giochi specificati potrebbero però essere le espansioni The Lost and the Damned e The Ballad of Gay Tony, particolarmente apprezzate dal pubblico e giocabili anche senza il titolo originale.

Naturalmente in assenza di ulteriori informazioni al riguardo e senza alcun comunicato ufficiale da parte di Rockstar Games, non possiamo che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Se dovessero arrivare ulteriori novità o dettagli a supporto del ritorno di GTA IV su PS5 e Xbox Series X|S, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, i fan sognano a un possibile ritorno dei capitoli più amati anche in Unreal Engine 5: un concept trailer ha infatti mostrato come sarebbe un remake next-gen di GTA 3.

Continuano inoltre a trapelare quelli che sarebbero i primi dettagli sulla storia di GTA 6, che avrebbe un prologo con due protagonisti.

Sfortunatamente, secondo un’ulteriore indiscrezione sembrerebbe che lo sviluppo non stia però procedendo nel migliore dei modi.