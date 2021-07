Gabriel Knight, Giana Sisters e altri titoli con sconti sino al 80% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato le sue offerte settimanali che vi consentiranno di acquistare tantissimi giochi appartenenti ai generi più disparati con sconti sino all’80%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per qualche ora e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tanti i prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo Gabriel Knight: Sins of the Fathers – 20th Anniversary Edition, che potete portarvi a casa a soli 5€, rispetto ai 19,99€ solitamente richiesti di listino. Si tratta della versione rimasterizzata di una delle avventure grafiche più apprezzate di tutti i tempi, che, dopo oltre vent’anni dalla sua uscita, continua a proporre bellissimi personaggi, splendidi dialoghi, atmosfera intrisa di thrilling, mistero e qualche sprazzo di commedia.

Piuttosto interessante anche Giana Sisters: Twisted Dreams, acquistabile ad appena soli 2,49€, rispetto ai 12,39€ di listino, platform eccellente da quasi tutti i punti di vista. Come affermato anche nella nostra recensione, il titolo è «bello da vedere e da ascoltare, impegnativo senza diventare frustrante, originale nel continuo cambiamento di personaggio, stile visivo e scelte di gameplay». Insomma, si tratta davvero di un prodotto imperdibile per tutti gli appassionati del genere platform.

Le offerte settimanali di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

