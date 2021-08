Sì, il futuro di Project Zero è letteralmente nelle vostre mani

Ci sono diversi franchise che si sono “accontentati” di finire in soffitta: i nomi che potremmo scomodare sono davvero tanti e, tra questi, sappiamo di trovare anche Project Zero – o se preferite Fatal Frame, come è conosciuto oltreoceano.

La saga horror di casa Koei Tecmo, basata sull’utilizzo della Camera Obscura per sconfiggere fantasmi e oscure presenze a colpi di fotografia, si è via via disinnescata, tornando solo di recente alla ribalta, quando è stato svelato l’arrivo di Project Zero: Maiden of Black Water anche su Nintendo Switch – dopo l’esordio su Nintendo Wii U.

La notizia è giunta dopo che lo scorso anno erano state anticipate novità in arrivo per gli appassionati della saga, e anche dopo qualche delusione come il ritorno sotto forma di… pachinko, ovviamente.

Project Zero: Maiden of Black Water arriverà su Switch il prossimo 28 ottobre

Ora, apprendiamo da Keisuke Kikuchi, producer della saga, che proprio l’accoglienza che sarà riservata a Maiden of Black Water in questa sua nuova giovinezza potrebbe definire il futuro del franchise.

Se ci sarà o meno spazio per nuovi Project Zero, insomma, potrebbe dipendere unicamente da voi.

«Speriamo che tanti giocatori colgano quest’opportunità per giocare questo titolo» ha dichiarato Kikuchi ai microfoni della rivista specializzata Famitsu. «E che questo possa portare al prossimo capitolo».

Sicuramente su Nintendo Wii U il gioco fu penalizzato dalla base installata della console, che non riuscì ad imporsi sul mercato finendo con l’azzoppare tutti i videogiochi che vennero appositamente sviluppati.

Sappiamo che Nintendo sta via via portando su Switch tutti i giochi che aveva dedicato proprio alla precedente Wii U, conscia che la stragrande maggioranza degli utenti non ci si è mai confrontata, ed è anche il caso della fu esclusiva Project Zero: Maiden of Black Water.

In un mondo fatto di videogiochi sempre più frenetici, la risposta del pubblico a questo horror in cui le logoranti attese per scoprire cosa vi attenda dietro l’angolo sono la parte migliore dell’esperienza sarà quindi decisiva.

Se volete dare la caccia ad altri fantasmi in magioni giapponesi infestate da secoli, tenete d’occhio le nostre pagine per sapere se Maiden of Black Water valga la pena di essere supportato e di assurgere al ruolo di nuovo inizio del franchise.