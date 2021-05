FIFA 21 introduce un calciatore ucciso 15 anni fa

Kiyan Prince era una promettente stella del Queen’s Park Rangers, ma purtroppo venne ucciso a soli 15 anni fuori dalla sua scuola: grazie ad un accordo tra FIFA 21 e la squadra inglese, come riportato da Reuters, il giocatore riuscirà ad esordire virtualmente esattamente altri quindici anni dopo la sua scomparsa.

Il QPR ha infatti deciso simbolicamente di assegnargli la maglietta numero 30 per la stagione attualmente in corso, una cifra simbolica che indica quanti anni avrebbe avuto se avesse fatto la sua comparsa nel 2021 sia nei campi da gioco reali che in quelli virtuali di EA Sports.

FIFA 21 ha già dimostrato in passato di essere molto attenta all’inclusione, dopo aver annunciato che non avrebbe avuto alcuna pietà contro i contenuti razzisti.

L’iniziativa è legata ovviamente all’ultimo titolo appena uscito, anche se Electronic Arts starebbe già lavorando al prossimo capitolo e, secondo un report, sarebbe già riuscita ad ottenere la licenza della Serie A Tim in esclusiva.

Kiyan Prince, giovane calciatore ucciso 15 anni fa, esordisce oggi su FIFA 21.

Oggi invece Kiyan Prince farà il suo debutto come giocatore all’interno di FIFA 21: Framestore, uno studio che si occupa di effetti speciali, ha collaborato con alcuni scienziati dell’Università di Bradford per immaginare che aspetto avrebbe avuto a 30 anni.

In seguito, EA Sports ha deciso di importare il suo volto ricreato artificialmente all’interno del proprio titolo sportivo, ricreandolo come giocatore del Queen’s Park Rangers, la squadra inglese con cui è cresciuto.

Il dirigente del QPR, Les Ferdinand, ha commentato come moltissimi ragazzi di questa generazione giochino a FIFA e si augura che vedere il suo volto possa servire a farli riflettere.

L’omonima Fondazione Kiyan Prince, istituita dal padre del giovane calciatore, ha collaborato anch’essa per fare in modo che il volto virtuale visibile su FIFA 21 possa comparire sulla maggior parte delle campagne pubblicitarie, per sensibilizzare sull’argomento della violenza giovanile.

Sicuramente una bellissima iniziativa da parte di EA Sports, che ci auguriamo possa aiutare alcuni giocatori a prendere consapevolezza sulla gravità del fenomeno.

Ricordiamo ai nostri utenti che FIFA 21 è attualmente disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass: potrete dunque vedere voi stessi in-game questa bellissima collaborazione.

Il capitolo successivo, FIFA 22, potrebbe invece essere anticipato nel corso dell’E3 di quest’anno ma un reveal completo dovrebbe avvenire solo a luglio.

FIFA 21 è costantemente uno dei giochi più venduti in Italia, ma poche settimane fa è stato battuto da una nuova esclusiva PS5.