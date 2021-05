FIFA 21, il Team of The Season sceglie i migliori giocatori della Serie A

FIFA 21 è costantemente uno dei giochi più venduti in Italia, tanto da avere dalla sua un numero realmente sorprendente di giocatori.

Il simulatore calcistico di EA è dopotutto diventato una tradizione annuale (su quasi ogni piattaforma in circolazione) per ogni amante dello sport più seguito di sempre.

I giocatori sembrano infatti non volersi staccare dal titolo, tanto che secondo un report, il publisher americano sarebbe già riuscito ad ottenere la licenza della Serie A Tim in esclusiva.

Proprio la Serie A è ora protagonista del Team of The Season (TOTS), grazie ai migliori giocatori del campionato italiano inseriti nella modalità Ultimate Team.

Poco più in basso, il tweet con la lista di professionisti pronti da far scendere in campo:

Solo i migliori giocatori del campionato italiano fanno parte della TOTS della Serie A. Scopri chi sono! #FUT21 #FIFA21 pic.twitter.com/DFWsK47hVG — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 21, 2021

Cristiano Ronaldo

Lukaku

Mertens

Insigne

Martinez

Kessie

De Paul

Muriel

De Vrij

Hernandez

Donnarumma

Cuadrado

Romero

Skriniar

Berardi

Tra i quindici calciatori presenti nella formazione di quest’anno a spiccare è poco sorprendentemente l’Inter, vincitrice dello scudetto, con ben cinque giocatori: Lukaku, Lautaro Martinez, Skriniar e De Vrij.

Il Milan segue a ruota grazie alla presenza di con Donnarumma, Theo Hernandez e Kessie, seguiti da Cristiano Ronaldo e Cuadrado della Juventus e Mertens e Insigne per il Napoli.

Infine, troviamo Muriel e Romero per l’Atalanta, seguito da Berardi e De Paul.

Il capitolo successivo, FIFA 22, potrebbe invece essere mostrato al pubblico già nel corso dell’E3 di quest’anno, sebbene un reveal completo dovrebbe avvenire solo a luglio.

Ma non solo: il gioco è spesso andato ben oltre il semplice calcio virtuale, visto che Electronic Arts si è mossa con estrema convinzione anche e soprattutto contro i contenuti razzisti.

Infine, FIFA 21 è attualmente disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, ragion per cui fatelo vostro prima di subito.