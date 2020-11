Furbetti provano a rivendere PS5 a prezzi esorbitanti, ma vengono derubati

A ridosso del lancio delle console next-gen, abbiamo riportato molteplici casi di console rivendute a prezzi esorbitanti, spesso ancor prima della loro uscita ufficiale.

È così che abbiamo visto PS5 vendute a cifre che superano la decina di migliaia di dollari, in un momento in cui c’è una scarsità di unità legata alle difficoltà della produzione in tempo di COVID-19.

Questa irreperibilità sarebbe anche legata ai soliti bot, programmati per acquistare console a ripetizione non appena vengono date per disponibili nei negozi.

Ma non tutte le ciambelle riescono col buco, e la regola del vecchio adagio vale anche per i furbetti al momento del day one, o quasi, di PS5 e Xbox Series X.

Come riporta il sito canadese GlobalNews, la polizia di Toronto ha fatto sapere che molteplici persone intente a vendere console da gioco a privati sono state derubate nella serata di lunedì (orario locale).

Un portavoce della polizia ha spiegato che sono stati registrati più incidenti vicino al centro commerciale Yorkdale, a breve distanza gli uni dagli altri.

Questi incidenti riguardano la vendita di una «popolare» console da gioco, non ci è dato sapere se PS5 o Xbox Series X, entrambe difficilissime da trovare, oppure entrambe.

La polizia si è rifiutata di fornire le specifiche dei modelli delle console coinvolte, ma ha aggiunto che non sono stati riportati feriti o vittime.

Evidentemente, i ladri si sono finti clienti attratti dalla possibilità di acquistare una PS5 o Xbox Series X pure ad un prezzo di gran lunga maggiorato, e hanno approfittato degli incontri per il ritiro della console per sottrarre il bottino.

La situazione in Italia non è particolarmente migliore rispetto al Nord America quanto a reperibilità di PS5, ma ci sono barlumi di speranza su Amazon Italia per il day one di giovedì – ammesso che i soliti furbetti e bot non si mettano di traverso anche stavolta.