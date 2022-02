Fuori Febbraio Monclick: sconti fino al 50% su tanti prodotti tech

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione “Fuori Febbraio” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti fino al 50% sino al 28 febbraio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i tanti prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la smart TV Samsung QLED 8K QE65Q950TST, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.699,90€, rispetto agli usuali 5.999,90€ di listino, per un risparmio reale di ben 4.300€.

La smart TV Samsung QLED 8K QE65Q950TST è già pronta per il futuro, grazie al suo pannello QLED da 65″ a risoluzione 8K che consente di avere una nitidezza delle immagini superlativa grazie ai suoi 33 milioni di pixel.

La smart TV Samsung QLED 8K QE65Q950TST si occupa anche di effettuare l’upscaling dei contenuti sino a 8K con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, mentre la luminosità adattiva con IA permette di garantire una riproduzione perfetta a prescindere dal momento della giornata.

La smart TV Samsung QLED 8K QE65Q950TST è pronta anche per il gaming più spinto, grazie a tecnologie come Real Game Enhancer+, AMD Freesync ed Extra Motion Clarity. Infine, il sistema operativo Tizen a bordo vi permette di accedere a una vasta gamma di applicazioni.

