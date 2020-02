Front Mission, il primo capitolo compie 25 anni

Front Mission è la serie nata ben venticinque anni fa con il primo capitolo sviluppato e pubblicato da Squaresoft per l’allora celebre console a 16-bit Super Nintendo (o SNES), uscito in patria il 24 febbraio 1995.

Il gioco, uno strategico con mecha dall’ambientazione militaresca moderna, ha riscosso un gran successo sia in Giappone che all’estero, dando vita ad una lunga serie di videogiochi e capitoli trasversali, oltre che prodotti di vario genere ispirati al franchise (tra cui anime, manga e molto altro).

L’ultimo capitolo della serie è Left Alive, uno sparatutto in terza persona sviluppato e pubblicato da Square Enix per PlayStation 4 e PC Windows uscito il 28 febbraio 2019 in Giappone e il 5 marzo dello stesso anno nel resto del mondo.

Il gioco non ha purtroppo riscosso il successo di critica e pubblico che si sperava, lasciando la serie purtroppo lontana dai riflettori.

