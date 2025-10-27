Il futuro della serie Forza Motorsport resta ancora avvolto nell'incertezza, nonostante le rassicurazioni arrivate dal CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer. In una recente intervista alla rivista giapponese Famitsu, il dirigente ha voluto sgombrare il campo dai dubbi sulla continuità del franchise racing, ma ha anche fatto capire che i tempi per vedere un nuovo capitolo potrebbero essere piuttosto lunghi. La questione si inserisce in un contesto delicato per Xbox Game Studios, dopo i massicci tagli di personale avvenuti lo scorso luglio che hanno colpito duramente proprio Turn 10, lo studio responsabile della serie.

Quando gli è stato chiesto se le serie Halo e Forza Motorsport fossero giunte al capolinea, Spencer ha risposto con un netto diniego. Per quanto riguarda Halo, la situazione appare più definita: Halo Studios, ex 343 Industries, sta pianificando il futuro puntando sull'Unreal Engine 5 e su nuove tecnologie, con investimenti all'altezza del franchise. Il dirigente ha sottolineato come l'obiettivo sia creare qualcosa di eccezionale per il prossimo capitolo della saga, concedendo al team il tempo necessario.

La questione si fa più complessa quando si parla di Forza Motorsport. Spencer ha riconosciuto apertamente che circa metà del personale di Turn 10 è stato licenziato durante i tagli dello scorso luglio, un fatto che ha suscitato comprensibili reazioni negative nella comunità dei videogiocatori. Il CEO ha spiegato che Microsoft sta attualmente concentrando le proprie risorse sui titoli più vicini al lancio, e che la serie racing procede a ritmo ridotto proprio per questa ragione strategica.

Prodotto in caricamento

Vale la pena ricordare che la famiglia Forza si compone di due anime distinte: da un lato Forza Motorsport, il simulatore racing realistico e serio paragonabile al Gran Turismo di Sony, dall'altro Forza Horizon, inizialmente concepito come spin-off a mondo aperto ma diventato col tempo il fulcro principale della serie. L'ultimo capitolo "principale", uscito nel 2023 con il titolo semplicemente di Forza Motorsport, rappresentava un vero e proprio reboot del franchise e ha ricevuto successivamente 22 aggiornamenti gratuiti con nuove piste, veicoli e miglioramenti vari.

La gestione degli oltre 20 studi che compongono Xbox Game Studios richiede una flessibilità notevole, come ha spiegato Spencer. Ogni team lavora a progetti multipli che necessitano di livelli diversi di supporto: alcuni richiedono attenzione a breve termine, altri una prospettiva a medio-lungo periodo. Secondo il dirigente, questa struttura articolata permette di concedere ai team di sviluppo il tempo necessario senza metterli sotto pressione costante, evitando situazioni di stress continuo.