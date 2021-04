Fortnite, un vero calciatore debutta nel battle royale di Epic Games

Fortnite è sicuramente un gioco pieno zeppo di novità rilasciate a cadenza regolare all’interno del battle royale di Epic Games.

Oggi, 27 aprile, con la pubblicazione dell’aggiornamento v16.30 è il turno di Neymar Jr., il campione del Paris Saint-Germain, diventato il primo atleta professionista a trasformarsi in un avatar di Fortnite.

Tra le ricompense sbloccabili, l’emote Pallone da calcio, lo stendardo Neymar Jr, il dorso decorativo Trofeo Joia e altro ancora, oltre alla possibilità di sbloccare la versione esibizione del costume del calciatore.

Il costume Neymar Jr, possiede ben quattro versioni diverse tra cui stile predefinito, stile esibizione e due forme primordiali. Tutte le informazioni le potete in ogni caso raggiungere cliccando a questo indirizzo.

Dal 28 aprile, invece, prenderà il via la Coppa Neymar Jr., con la possibilità di assicurarsi gli scarpini da calcio del calciatore brasiliano. Per poter partecipare dovrete essere in possesso di un account Epic di livello 30 (con l’autenticazione a due fattori attiva), con la possibilità di disputare fino a 10 partite nella finestra temporale di tre ore.

Infine, da oggi e fino al prossimo 4 maggio, prenderà il via una collaborazione con il marchio sportivo PUMA, nella Modalità Creativa, così come è disponibile la playlist “Go Crazy Arena” messa in piedi dai membri della community di Fortnite, Madmoods e Immature.

Quest’ultima, sarà in evidenza dal 27 aprile alle 15:00 ora italiana al 30 aprile alla stessa ora, offrendo combattimenti 8 contro 8 nei quali la prima squadra che raggiungerà le 200 eliminazioni sarà decretata vincitrice.

Per partecipare a tutte le novità e agli incarichi a tema previstiè necessario essere in possesso del Pass Battaglia della Stagione 6 o avere comunque un abbonamento attivo a Fortnite Pass.

Ricordiamo anche che la serie di fumetti Batman Fortnite Punto Zero, in edizione limitata, sta andando a ruba tra gli appassionati DC e del battle royale.