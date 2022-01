Fortnite torna su iOS, ma la “pace” con Apple è merito di GeForce Now

Ottime notizie per i giocatori di Fortnite che erano abituati a giocare su iOS, perché le cose stanno per cambiare.

La storica, famosa e/o famigerata, diatriba tra Epic Games e Apple è stato uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi anni.

Una lotta tra due brand ed aziende che ha portato anche ad una causa legale, al centro di analisi finanziarie anche extra-videoludiche.

Un botta e risposta durissimo che ha portato anche a reazioni molto forti tra le due parti in causa, che ha portato all’eliminazione di Fortnite da iOS.

Dopo tutto questo tempo Fortnite tornerà su iOS, ma questo cambio di rotta non è merito di Apple… ma di Nvidia.

Come annunciato dalla stessa Nvidia attraverso il suo sito ufficiale, Fortnite sarà disponibile a partire dalla prossima settimana attraverso GeForce Now.

Una cosa di cui si era parlato già un po’ di tempo fa, e che ora diventa ufficiale. L’implementazione con GeForce Now partirà come beta a tempo limitato, per poi diventare definitiva.

Fortnite sarà giocabile in streaming su Safari da web, oppure su iOS con l’app GeForce Now. In questo modo anche gli utenti che giocano su iPhone possono tornare a giocare al battle royale.

Gli abbonati a GeForce Now possono già registrarsi alla beta, ed i giocatori potranno anche sperimentare i rinnovati controlli touch, ripensati per l’occasione.

Una bella novità che riporta finalmente Fortnite alla piena disponibilità, per quanto riguarda le versioni mobile del gioco.

Già in passato Fortnite era tornato su iOS, in un certo senso, ma ora è ufficiale e diventerà definitivo nei prossimi tempi.

Il tutto per porre fine alla diatriba con Apple, lasciando finalmente alle spalle una questione davvero complicata.

A proposito del battle royale, avete visto l’ultimo aggiornamento di Fortnite? Arrivano le calamità naturali che vi faranno sentire come The Rock, o quasi.