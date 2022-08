Fortnite sta per dare il via al crossover più atteso di sempre

I giocatori di Fortnite sanno bene che il gioco non ha mai detto no a crossover davvero ambiziosi: da quelli coi personaggi Marvel passando a quelli DC, sino addirittura ad eroi provenienti da mondo dei videogiochi (come ad esempio Uncharted).

Il battle royale di successo (che spopola anche su Amazon con una valanga di offerte a tema) non ha infatti intenzione di fermarsi, visto che la prossima novità promette di essere davvero gigantesca.

Dopo la doccia fredda relativa alla smentita del crossover con The Last of Us, sembra proprio che Fortnite stia per dare il benvenuto a dei personaggi tratti da un anime e manga che non ha certo bisogno di presentazioni.

Come riportato su Twitter, il battle royale di Epic famoso in tutto il mondo sta per vedere l’arrivo degli eroi di Dragon Ball.

Pubblicando un’immagine del Dio Drago (noto anche come Shenron), gli sviluppatori di Fortnite hanno infatti annunciato ufficialmente la data di inizio del nuovo crossover.

«Parla. Esprimi il tuo desiderio», si legge nel post, il tutto seguito dalla data fissata al 16 agosto prossimo.

Al momento in cui scriviamo non sono ancora state rese note le novità che invaderanno il mondo di gioco di Fortnite, sebbene possiamo chiaramente immaginare che verranno incluse skin a tema, oltre a oggetti, extra e molto altro ancora.

Del resto, la cosa sorprende fino a un certo punto: stando ad un sondaggio riportato da alcuni utenti su Twitter, Epic stava sondando con la community le possibili collaborazioni future, o almeno quelle che gli utenti vorrebbero, tra cui vi era ovviamente anche quella con Goku e soci.

Vero anche che Fortnite ha sempre rincorso gli ultimi trend del momento, tra cui i film di più grande successo tra i blockbuster di Hollywood.

Nel frattempo il battle royale più popolare di sempre si starebbe preparando ad una rivoluzione che definire epocale è poco: ecco di cosa stiamo parlando.