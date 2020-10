Fortnite si “mette a dieta” e perde 60GB grazie ad una patch

Un aggiornamento pubblicato oggi rende Fortnite considerevolmente più piccolo, in modo che possa occupare meno spazio sui dischi rigidi per PC.

L’ultimo update è più pesante del solito, curiosamente, pesando un totale approssimativo di circa 27GB.

Ma, una volta installato, consente di avere una riduzione massiccia dell’occupazione dei file del gioco sulla piattaforma.

Please note the patch size will be larger than normal on PC (approx. 27 GB). This is to make optimizations on PC resulting in a massively reduced Fortnite file size (over 60 GB smaller), smaller downloads for future patches, and improved loading performance.

— Fortnite Status (@FortniteStatus) October 20, 2020