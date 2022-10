Fortnite, ufficiale l’arrivo dell’eroe DC più forte del momento

Notizie piuttosto interessante per i giocatori di Fortnite: sembra infatti che sia stato finalmente confermato l’arrivo di un amato – e potentissimo – eroe di casa DC, presto atteso anche al cinema: stiamo parlando di Black Adam.

Non è di certo la prima volta che il battle royale (che ha invaso anche Amazon) accogliere supereroi del mondo dei fumetti, ma in questo caso si tratta di un big assoluto.

Dopo la notizia relativa a grandi ed epici crossover all’orizzonte, i giocatori di Fortnite avranno presto un motivo in più per lanciarsi nuovamente nel vivo dell’azione.

Epic Games e Dwayne “The Rock” Johnson hanno quindi ufficialmente confermato la collaborazione tra Fortnite Capitolo 3 Stagione 4 e Black Adam.

L’ex-wrestler e star di Hollywood, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha pubblicato un video teaser che mostra la skin del mastodontico eroe che vedremo presto sul grande schermo.

Ma non solo: The Rock ha confermato anche che maggiori dettagli su questa collaborazione verranno svelati nel corso della giornata di domani, mercoledì 12 ottobre 2022, a partire dalle 0:30 ora italiana.

Poco sotto, il tweet di Dwayne Johnson che conferma la notizia.

⚡️THE #ManInBlack TAKES FORTNITE⚡️

Tune in TOMORROW to the #BlackAdam WORLD PREMIERE livestream on Twitch @ 6:30PM ET and catch the bad ass reveal of the #ManInBlack in @FortniteGame!

~ ba pic.twitter.com/upIQb4Q2XH

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 11, 2022