Project Athia di Square cambia nome: ecco il titolo ufficiale

A giugno dello scorso anno, durante il reveal dei giochi PS5, Square Enix e Luminous Productions hanno mostrato il primo teaser trailer di Project Athia.

Si trattava di un titolo fantasy previsto in su console PlayStation 5 in data da destinarsi, trattandosi di fatto di una nuova, vera IP di casa Square.

Ora, in occasione dell’evento Square Enix Presents tenutosi oggi, la director di Luminous Productions Takeshi Aramaki ha annunciato il titolo ufficiale del gioco: Forspoken.

Alcune brevi sequenze inedite del gioco hanno mostrato il gioco in azione, mentre ecco di seguito la sinossi ufficiale (via PlayStation Blog):

Forspoken è un GDR d’azione in cui vesti i panni di Frey Holland (il ruolo sarà affidato all’attrice Ella Balinska), una giovane che deve sfruttare le sue abilità magiche per sopravvivere in una terra fantastica e pericolosa denominata Athia. Nelle vesti di Frey, ti imbarcherai in un’emozionante avventura all’insegna del soprannaturale e dovrai affrontare prove insidiose per svelare il mistero che si cela dietro la terra sconosciuta di Athia, sfruttando il risveglio di una grande forza dall’interno.