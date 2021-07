Forse, abbiamo il più brutto film del 2021 tratto da un videogioco

Dynasty Warriors è un nome che farà scorrere un brivido sulla schiena dei fan dei musou, trattandosi del leggendario franchise di una serie tra le più longeve di sempre.

La saga è infatti diventata un film con attori in carne e ossa, ispirata ovviamente alla serie di videogiochi omonima e uscito lo scorso aprile a Hong Kong e nella Cina continentale.

Ora, in attesa di scoprire se la serie in CGI di Resident Evil se la caverà (nonostante qualche polemica) sono apparse online le prime recensioni dell’ultimo lungometraggio dedicato a Dynasty Warriors.

Se già con il primo trailer rilasciato alcuni mesi fa ci eravamo fatti un’idea non troppo entusiasmante, le review provenienti da oltreoceano hanno iniziato a rafforzare i dubbi.

IGN USA apre le danze con un orribile 2 su 10, rivelando che «è difficile quantificare esattamente cosa fa di buono il film di Dynasty Warriors».

Leggermente meglio Paste Magazine, che appioppa al film un mediocre 5 su 10, scrivendo che «certo, abbiamo momenti di grande romanticismo, tradimento, corruzione, amicizia e lealtà, ma manca decisamente di profondità: forse arriverà più tardi come contenuto scaricabile?»

Molto peggio In Review Online, con Chris Mello che scrive «tutto ciò che ti aspetteresti dal nome di Dynasty Warriors appare qui orribilmente sfocato, lasciando l’esile trama a fare il lavoro sporco.»

L’unico che al momento sembra salvare Dynasty Warriors è Collier Jennings di But Why Tho? A Geek Community, il quale assegna a l film un dignitoso 7 e dichiara che il tutto «avrebbe potuto beneficiare di una durata estesa e di una sceneggiatura più forte, anche se le sue sequenze d’azione e le scene di massa saranno di forte attrazione per il pubblico.»

Il film è in ogni caso disponibile sul catalogo streaming anche nel nostro paese, quindi ci riserviamo il piacere (o forse no) di godercelo di persona e giudicarlo coi nostri occhi.

Nel cast troviamo in ogni caso Louis Koo nei panni di Lu Bu, Tony Yo-ning Yang in quelli di Liu Bei, Justin Cheung nel ruolo di Zhang Fei, e Coulee Nazha interpreterà infine Diao Chan.

La sinossi ufficiale recita: «Signori della guerra, combattenti e uomini di stato prendono parte a una battaglia per la supremazia in questo racconto fantasy basato sui videogiochi di successo e su ‘Romance of the Three Kingdoms’.»

Alla regia troviamo Roy Chow,su una sceneggiatura di Christine To, a sua volta liberamente ispirata al periodo dei Tre Regni della storia cinese.

Avete già visto in ogni caso il cast ufficiale della serie live-action Netflix di Resident Evil, ancora priva di una data di uscita?

E il teaser della seconda stagione di The Witcher (il quale nasconderebbe un segreto che potrebbe esservi sfuggito a una prima visione)?

Infine, se i film tratti dai videogiochi sono la vostra passione, recuperate anche la recensione dell’ultimo lungometraggio dedicato a Mortal Kombat.