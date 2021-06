The Witcher Stagione 2, il teaser nasconde un segreto ora svelato?

The Witcher sta per tornare nella seconda stagione della serie Netflix, la quale vedrà sicuramente la luce entro e non oltre la fine dell’anno.

La Stagione 2 delle avventure di Geralt di Rivia, proprio come la serie di videogiochi omonima, racconterà le avventure dello strigo nato tra le pagine dei romanzi di Andrzej Sapkowski.

Il secondo teaser dello show atteso nel quarto trimestre del 2021 ha mostrato alcune brevi sequenze d’azione incentrate su Geralt.

A quanto pare, però, quelle scene concitate nasconderebbero un personaggio misterioso che alcuni fan sono certi di avere avvistato.

Sembra infatti che in un breve segmento del filmato appaia nientemeno che Vesemir, mentore del protagonista.

Guardando con attenzione l’immagine poco più in alto si nota infatti Geralt di spalle e una figura vestita con abiti marroni e con dei capelli di colore grigio, un look molto simile a quello del personaggio omonimo.

Purtroppo, essendo la foto volutamente sfocata, non è possibile distinguere tutti i dettagli del caso.

Ricordiamo in ogni caso che Vesemir sarà protagonista anche del film animato chiamato The Witcher Nightmare of the Wolf.