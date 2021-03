Dynasty Warriors, arriva il film (e dal trailer non sembra malaccio)

Gli ultimi mesi si stanno rivelando particolarmente floridi per i progetti live action dedicati a videogiochi di un certo livello: prima Sonic the Hedgehog, poi Monster Hunter (ancora inedito in Italia) e il prossimo film dedicato alla saga di picchiaduro di Mortal Kombat.

Ora, è il turno dell’adattamento cinematografico di Dynasty Warriors – il celebre franchise di titoli musou tra i più longevi di sempre – il quale ha appena ricevuto il suo primo, vero trailer prima dell’uscita prevista già durante il prossimo mese di aprile a Hong Kong e nella Cina continentale.

Trovate il filmato, della durata di poco più di un minuto, poco più in basso (via Eurogamer.net):

Annunciato per la prima volta nel 2016, il film live-action di Dynasty Warriors è prodotto da China 3D Digital Entertainment Limited e, esattamente come la serie di videogiochi omonima, trae ispirazione dal periodo dei Tre Regni della storia cinese.

Diretto da Roy Chow e basato su una sceneggiatura di Christine To, il lungometraggio metterà in scena gli eroi del gioco, ossia Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei – interpretati rispettivamente da Tony Yang, Geng Han e Justin Cheung – entrambi contro il potente Lu Bu (Louis Koo).

Le riprese del film si sono svolte a Hong Kong e in Nuova Zelanda, e sono state portate a termine nel 2017. Il lungo periodo di post-produzione sembra sia stato necessario per dare vita alle iconiche battaglie su larga scala viste (e provate pad alla mano) nella serie di videogiochi.

Dynasty Warriors uscirà nei cinema di Hong Kong il 29 aprile 2021 e arriverà nella Cina continentale il giorno successivo. Al momento non è chiaro se e quando il film sbarcherà anche in occidente (Europa inclusa). Restate sulle nostre pagine per rimanere aggiornati sull’argomento.