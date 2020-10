Football Manager 2021, un (video) assaggio delle novità in arrivo

Lo scorso 24 settembre, SEGA e Sports Interactive hanno annunciato di essere al lavoro su Football Manager 2021, prossimo capitolo della saga che consente di sbizzarrirsi nello scoprire talenti, coltivarli e portarli sul tetto del mondo.

Il nuovo episodio non arriverà solo su PC e Mac, bensì anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S e Xbox One anche con lo Smart Delivery (potrete infatti comprare il gioco su una sola console Xbox e giocarlo anche sulle altre).

Ora, lo sviluppatore ha rilasciato un nuovo, breve filmato in cui vengono mostrate per la prima volta le feature del nuovo simulatore:

Welcome to Football Manager 2021 🙌 We're just getting started…#FM21Features pic.twitter.com/5nw3CgsX8Q — Football Manager (@FootballManager) October 12, 2020

Le prime aggiunte e modifiche riguardano chiaramente i trasferimenti e il mercato legato ad essi. Gli allenatori potranno infatti tenere vere e proprie riunioni di reclutamento con il loro staff dietro le quinte, oltre a poter interagire con gli agenti sulla disponibilità dei loro giocatori.

I media avranno anche modo di effettuare domande sui nuovi acquisti e se questi faranno parte delle prossime partite. Ma non solo: il video ha anche anticipato nuove opzioni tattiche, dandoci la possibilità di “perfezionare le nostre strategie”, le quali sembrano includere la capacità di offrire ai giocatori consigli pre-partita (come ad esempio superare più facilmente la difesa avversaria) e molto altro ancora.

Un'immagine di FM21.

Football Manager 2021 darà modo agli allenatori virtuali di “gestire il gioco in modo più dettagliato che mai”. Sebbene il video non spieghi a chiare lettere come ciò verrà applicato nel gioco, sembra comunque evidente che verranno inclusi nuovi menu e icone mai viste prima. Ecco, poco sotto, la descrizione ufficiale del gioco:

FM21 ti permette di rivivere la carriera di un vero allenatore attraverso un’esperienza dinamica nella quale il protagonista sei tu. Avrai a disposizione un maggior numero di strumenti rispetto a prima per sviluppare la tua visione calcistica e guidare la tua squadra al successo. Le novità introdotte e gli aggiornamenti al gioco offrono un livello di realismo senza precedenti, rendendo l’esperienza ancora più profonda e coinvolgente.

Rimanete sulle pagine di SpazioGames per rimanere costantemente aggiornati sulle novità circa Football Manager 2021, previsto per il 24 novembre 2020!