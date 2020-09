Football Manager 2021 non è su PS5 per volontà di Sony, fa sapere Sports Interactive

Nelle scorse ore tutti gli aspiranti allenatori virtuali hanno gioito all’annuncio di Football Manager 2021, il prossimo episodio della celebre serie manageriale firmata da Sports Interactive e Miles Jacobson. Tuttavia, è balzato all’occhio di tutti che mentre il titolo arriverà su Xbox (sia One che Series X|S) e su Nintendo Switch, non vedrà la luce su PlayStation 5. Perché? Un fan lo ha domandato direttamente a Miles Jacobson, direttore della serie, che ha spiegato l’assenza: è stata volontà di Sony.

Al videogiocatore Jacobson ha replicato:

Mi sta venendo chiesto tanto e potrei mettermi nei guai rispondendo. I nostri amici di Xbox hanno passato anni a chiederci di tornare sulle loro console. Ecco perché sia Football Manager 2019 che Football Manager 2020 sono finiti su Xbox Game Pass alla fine del loro ciclo, ed ecco perché Football Manager 2021 sarà su Xbox One e Xbox Series X|S. Sony non lo ha fatto.

Being asked this a lot & will get into trouble for answering..

Our friends at @Xbox have spent years asking for us to come back to their consoles. It's how both FM19 & FM20 ended up on gamepass towards the end of the cycle, and now FM21 on Xbox One & Series X/S. Sony didn't. https://t.co/G4PJPWctdO — Miles Jacobson (@milesSI) September 24, 2020

Una mancanza di corte da parte della compagnia giapponese, quindi? Non proprio, perché Jacobson ha approfondito di più la questione, precisando che, molto brutalmente, Sports Interactive non ha nemmeno ricevuto il devkit della console. Ossia, non ha la versione di PS5 necessaria per sviluppare videogiochi.

Nelle parole di Jacobson:

Per realizzare un gioco per una piattaforma, ti serve un devkit. Per averne uno, il proprietario della piattaforma deve voler che quel gioco esca sulla sua piattaforma. Abbiamo parlato con Sony e non abbiamo nessun devkit. Abbiamo parlato con Microsoft e ce ne ha mandato uno.

because to make games for a platform, you need a dev kit. To get a dev kit, the platform holder have to want the game on the platform. We spoke with Sony, we have no dev kits. We spoke with Microsoft, they sent them to us. — Miles Jacobson (@milesSI) September 24, 2020

Vediamo se, in futuro, Sony avrà modo di tornare sui suoi passi. Per il momento, Football Manager 2021 rimane atteso sulle console già annunciate – oltre che su PC e Mac. È stato anche confermato che la versione Xbox del gioco sarà basata su Football Manager Touch (che ha un’interfaccia semplificata per fare a meno di mouse e tastiera) e non su Football Manager Mobile.

Il debutto è atteso per il 24 novembre prossimo.