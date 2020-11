Fino al 40% di sconti sui titoli di prossima uscita su Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi di prossima uscita a prezzo scontato.

Ad esempio, potete prenotare l’ormai imminente Assassin’s Creed Valhalla a soli 49,89€. Il titolo ci metterà nei panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che deciderà insieme alle sue genti di lasciare la Norvegia per trovare una nuova casa in Inghilterra. Assassin’s Creed Valhalla avrà un open world caratterizzato e pulsante, sia per quanto riguarda le location dell’Inghilterra, che per quelle della Norvegia. Ci sarà tantissimo da fare, inclusi una moltitudine di scenari diversi da visitare.

Piuttosto interessante anche Cyberpunk 2077, vi ricordiamo, vi mette nei panni di V, un mercenario che creerete nei minimi dettagli, personalizzandolo nell’aspetto, nel sesso, nelle caratteristiche e anche decidendone la backstory. Una volta fatto, vi metterete nelle vie dei diversi quartieri di Night City, tra gang, pericoli e un’infinità di occasioni: gli sviluppatori hanno confermato, come ci ha raccontato Stefania Sperandio nella ricchissima anteprima del gioco, che le missioni vogliono tutte proporre molteplici approcci, consentendovi di esprimere pienamente il vostro stile e di creare il V più vicino a come lo avete immaginato.

Gli appassionati della serie Yakuza, invece, saranno sicuramente attratti dall’ottimo prezzo di Yakuza: Like A Dragon Ichi Edition, che include il Set Costumi Leggende, che contiene otto costumi di popolari personaggi della serie Yakuza, da Kazuma Kiryu a Daigo Dojima. Nel titolo Ichiban Kasuga, uno scagnozzo di una famiglia di basso rango della yakuza di Tokyo, viene condannato a 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso. Senza mai perdere la speranza, Ichiban sconta la sua pena e torna in libertà solo per scoprire che nessuno aspetta il suo ritorno e che il suo clan è stato distrutto dall’uomo che rispettava di più.

Vi lasciamo alla nostra selezione di offerte attualmente disponibili su Instant Gaming.

Offerte Instant Gaming sui giochi di prossima uscita