Finalmente ci sono delle buone notizie per chi ha prenotato Steam Deck

Steam Deck è una di quelle idee di Valve, dopo che le Steam Machine non avevano sfondato, che sembra aver invece colto nel segno. La piattaforma della compagnia, che è di fatto un PC sotto la forma di una console portatile (ma rimane un PC, ricordiamo) permette di giocare in libertà alla propria libreria di Steam, anche se con alcune limitazioni che vi abbiamo spiegato sul nostro sito gemello Tom’s Hardware – dove però abbiamo visto anche i pregi.

Tuttavia, anche lei non è rimasta immune di fronte alla crisi dei semiconduttori che ha fatto rallentare il mondo degli hardware: basti pensare a PS5 e Xbox Series X|S, le cui disponibilità arrivano a ondate anche quasi due anni dopo il debutto ufficiale.

La situazione, però, per Steam Deck sta per migliorare. Come annunciato da Valve in un post ufficiale, infatti, ci sono buone notizie per chi ha prenotato la sua. Apprendiamo così che chi ha già riservato la sua console ed è in attesa della sua spedizione, può aspettarsela con sicurezza entro la fine dell’anno.

Steam Deck sta vedendo l'arrivo di nuove scorte

Come leggiamo:

«Siamo lieti di annunciare che saremo in grado di soddisfare la domanda prima del previsto per tutti i clienti inseriti nella coda di prenotazione. Molte delle carenze della catena di fornitura che hanno influenzato Steam Deck si stanno risolvendo e stiamo continuando ad aumentare la produzione, quindi siamo in grado di produrre un numero maggiore di Deck più velocemente che mai».

La nota ufficiale stima quindi l’arrivo piuttosto sereno delle Steam Deck entro fine 2022 per tutti coloro che hanno eseguito la prenotazione, svelando anche che alcune stime di consegna sono state addirittura anticipate. Considerando il periodo storico, suona decisamente come una bella notizia:

«A partire da oggi abbiamo aggiornato le finestre di prenotazione e tutti coloro che attualmente sono inseriti nella coda di prenotazione riceveranno l’e-mail relativa a Steam Deck quest’anno. Molti clienti che erano nella finestra “Q4 o in seguito” sono stati anticipati alla finestra “Q3 (luglio-settembre)”. Tutti gli altri sono ora entrati definitivamente nella finestra “Q4 (ottobre-dicembre)“».

Tutte le nuove prenotazioni che saranno fatte da questo momento in poi saranno invece inserite nelle consegne per il Q4 dell’anno: se le cose dovessero allungarsi, però, alcune consegne potrebbero ovviamente scalare al 2023, nel trimestre successivo.

«Siamo lieti di poter mettere gli Steam Deck nelle mani dei clienti più velocemente del previsto. È stato fantastico vedere tutti i commenti, le impressioni positive e le cose meravigliose che i clienti stanno facendo con i loro Steam Deck. Siamo impazienti di vederne altre nei mesi a venire» ha voluto aggiungere Valve.

Se state cercando di orientarvi, su SpazioGames.it trovate la pratica guida che vi aiuta a distinguere le diverse Steam Deck e a scegliere quella ideale per le vostre necessità. Se, invece, avete bisogno di una recensione completa e dettagliata per capire se possa o non possa fare per voi, vi rimandiamo a quella del nostro sito gemello Tom’s Hardware.