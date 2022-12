Final Fantasy XVI doppiato in italiano, è ufficiale: ecco il cast di attori!

Final Fantasy XVI sarà doppiato in italiano ufficialmente, con un cast di doppiatori che ora è stato divulgato ufficialmente.

Dopo il quindicesimo episodio, che potete ancora acquistare su Amazon, i fan potranno finalmente godere di un doppiaggio completo.

Dopo aver visto il nuovo trailer pubblicato durante i The Game Awards 2022 effettivamente era quasi certo che il titolo sarebbe stato doppiato, ma non c’era la conferma ufficiale.

Poteva capire che il trailer potesse essere doppiato solo per scopi commerciali ma, per fortuna, nel giorno dell’uscita definitiva potremmo godere dell’avventura con i dialoghi recitati anche nella nostra lingua.

La conferma è arrivata dal PlayStation Blog, che ha fornito la lista degli attori coinvolti nel progetto di Square Enix.

Non prima di aver confermato la data di uscita, fissata per il 22 giugno 2023, e raccontato ancora una volta l’epica trama del gioco:

«Final Fantasy XVI è un epico gioco dark fantasy ambientato nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre, in cui la fragile pace è minacciata dalla diffusione della Piaga e dalla sua potenza distruttrice. Il destino di queste terre è ora nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne graziati dall’abilità di evocare e comandare queste bestie.»

Mentre Sony annuncia l’avvio dei preordini, in calce all’articolo vengono riportati anche tutti i doppiatori che daranno voce ai personaggi:

Clive Rosfield – Alessandro Capra

Joshua Rosfield – Arturo Sorino

Jill Warrick (bambina) – Beatrice Maruffa

Jill Warrick (giovane adulta) – Ilaria Silvestri

Cidolfus Telamon – Alberto Angrisano

Benedikta Harman – Katia Sorrentino

Hugo Kupka – Francesco Rizzi

Dion Lesage – Luca Appetiti

Barnabas Tharmr – Fabrizio Dolce

Una novità davvero importante per una saga che, come ogni JRPG, contiene una quantità di dialoghi sempre impressionanti da affrontare in fase di localizzazione, figuriamoci in doppiaggio.

Doppiatori che dovranno anche interpretare scene di sesso e di violenza, visto che i contenuti di Final Fantasy XVI sembrano molto maturi.

Nel frattempo, se volete, potete fare vostre anche le bellissime edizioni speciali del gioco: ecco i dettagli.